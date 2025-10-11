Жителям Ростова посоветовали сходить в храм в Покровскую родительскую субботу

Фото: Дондей

11 октября 2025 года отмечается Покровская родительская суббота. Это день особого поминовения усопших в православной традиции.В 1552 году Иван IV Грозный завоевал столицу Казань. Город был хорошо укреплен. Из-за этого ее штурм привел к большим потерям. Это событие произошло в праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Поэтому победа восприняли как заступничество Богородицы.В 1592 году патриарх Иов распорядился установить особый день памяти павших при штурме города. Он поручил ежегодно совершать заупокойное богослужение в их честь.Стоит отметить, что праздник получил свое название благодаря близости к празднику Покрова Пресвятой Богородицы. Люди верят, что в этот день Богородица защищает всех молящихся от бед и напастей. Также она дарует душам усопших покой.Со временем этот обычай распространился и на другие регионы. Постепенно в Покровскую субботу стали вспоминать не только погибших воинов, но и близких усопших.В этот день принято ходить в храмы, подавать записки об упокоении или молиться дома. Люди верят, что с помощью молитвы души усопших обретают покой.Посещают и кладбища. Там не только навещают родных, но и наводят порядок на могилах и приносят цветы. Не стоит приносить алкогольные напитки и устраивать шумные застолья на кладбище.Некоторые раздают угощения и просят помянуть умерших. Другие организовывают поминальные трапезы. На стол готовят блины, кутью, пироги, каши, а также другие блюда, которые любили усопшие. При этом важно не устраивать шумные застолья.В этот праздник рекомендуют делать добрые дела. К примеру, помогать нуждающимся. Можно посвятить этот день памяти близких, продолжив традиции, которые были им дороги при жизни.Не рекомендуется излишне плакать и скорбеть. Вспоминать усопшего в плохом свете тоже не следует. Не советуют и провоцировать конфликтные ситуации. В этот день лучше избегать тяжелой работы. Например, не заниматься уборкой.Издавна сложились народные приметы на Покровскую родительскую субботу. Так, «Ясная погода на Покров предвещает еще три солнечных дня». А еще - «Свадьбы на Покров предрекают счастливую и зажиточную жизнь». Если же у девушки еще не связала себя узами брака, то ей подойдет примета «Та, кто первой поставит свечу на утренней службе, выйдет замуж первой».