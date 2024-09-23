Фото: ФК Ростов

В состав сборной России по футболу вошли три игрока футбольного клуба «Ростов», о чём сообщает пресс-служба клуба.В период с 7 по 15 октября сборная России проведёт матчи с командами из Азиатской конфедерации футбола.Решение включить троих игроков «Ростова» в расширенный состав национальной команды неслучайно. На протяжении трёх месяцев сезона-2024/25 Глебов, Осипенко и Лангович демонстрировали высокие результаты в играх. Они уже более четырёх лет выступают за «Ростов».С начала 2024 года сборная России провела три матча. Последний из них состоялся в начале сентября во Вьетнаме, где россияне провели товарищеский матч с национальной командой. Сборная России одержала победу со счётом 3:0. Однако дальнейший план российских футболистов был нарушен из-за тайфуна, обрушившегося на столицу Вьетнама, в результате чего игра с Таиландом не состоялась.