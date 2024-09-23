Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

В состав сборной России по футболу вошли три игрока футбольного клуба «Ростов»

В состав сборной России по футболу вошли три игрока футбольного клуба «Ростов»
В состав сборной России по футболу вошли три игрока футбольного клуба «Ростов», о чём сообщает пресс-служба клуба.

В период с 7 по 15 октября сборная России проведёт матчи с командами из Азиатской конфедерации футбола.

Решение включить троих игроков «Ростова» в расширенный состав национальной команды неслучайно. На протяжении трёх месяцев сезона-2024/25 Глебов, Осипенко и Лангович демонстрировали высокие результаты в играх. Они уже более четырёх лет выступают за «Ростов».

С начала 2024 года сборная России провела три матча. Последний из них состоялся в начале сентября во Вьетнаме, где россияне провели товарищеский матч с национальной командой. Сборная России одержала победу со счётом 3:0. Однако дальнейший план российских футболистов был нарушен из-за тайфуна, обрушившегося на столицу Вьетнама, в результате чего игра с Таиландом не состоялась.
Фото: ФК Ростов
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.