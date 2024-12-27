Фото: ФК Ростов

Валерия Карпина представили в качестве главного тренера «Зенита», сообщает «РБ Спорт».Бывший футболист «Ростова» Виталий Дьяков предположил, что главный наставник донской команды может справиться и с руководством клубов — лидеров турнирной таблицы чемпионата России.- Сложно загадывать, что будет, если он возглавит топ-клуб. Возможно, будь Карпин в «Зените», он бы всех выносил, как Семак, — отметил Виталий ДьяковВиталий считает, что у «Ростова» есть шансы на успех в этом сезоне. Команда может претендовать на лидирующие позиции в турнирной таблице.По результатам первой части Российской Премьер-Лиги «Ростов» занял седьмое место из шестнадцати возможных. В активе команды 18 матчей, из которых семь завершились победой. «Зенит», занимающий второе место, провёл на одну игру больше и одержал 12 побед. Это лучший результат среди всех российских футбольных клубов.