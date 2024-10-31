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Главного наставника «Ростова» Валерия Карпина назвали «посредственным тренером»

Главного наставника «Ростова» Валерия Карпина назвали «посредственным тренером»
Бывший футболист Владимир Пономарев, защищающий цвета ЦСКА и сборной СССР, поделился своим разочарованием работой Валерия Карпина на посту главного тренера «Ростова» и сборной России.

«Ростов» под руководством Карпина испытывает трудности и не демонстрирует впечатляющих результатов. По мнению Пономарева, тренеру следует сосредоточиться на своей команде, а не вмешиваться в дела сборной.

Владимир Пономарев считает, что Карпин не является сильным тренером, и его авторитет среди болельщиков и специалистов весьма ограничен. Он отметил, что именно по этой причине Карпин не получает предложений от ведущих футбольных клубов.

Пономарев порекомендовал Карпину сделать перерыв в карьере и переосмыслить свою работу.

Стоит отметить, что сам Карпин уже задумывается о своей отставке. После поражения от «Ахмата» он озвучил свои мысли, однако руководство «Ростова» опровергло слухи о его неожиданном уходе.
Фото: ФК Ростов
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