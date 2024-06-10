Валерия Карпина могут заменить на должности главного тренера сборной России

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По информации от бывшего главного тренера «Ахмата» и «Факела» Сергея Ташуева, который поделился этим с корреспондентом «РБ Спорт», на пост главного тренера сборной России претендуют 25 человек.В случае ухода Валерия Карпина на его место готовы согласиться наставники популярных футбольных клубов.- Думаю, что если сейчас вы зададите этот вопрос, выстроятся в одну шеренгу 25 тренеров России. Все скажут, что да, готовы, — добавил Сергей Ташуев.Напомним, что уже несколько месяцев ведутся переговоры между РФС (Российский футбольный союз) и Валерием Карпиным о продлении контракта на пост главного тренера сборной России. Однако соглашение до сих пор не достигнуто.Валерий Карпин был назначен главным тренером сборной России 23 июля 2021 года. Его действующий контракт истекает в августе 2024 года.