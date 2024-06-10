Валерия Карпина могут заменить на должности главного тренера сборной России
По информации от бывшего главного тренера «Ахмата» и «Факела» Сергея Ташуева, который поделился этим с корреспондентом «РБ Спорт», на пост главного тренера сборной России претендуют 25 человек.
В случае ухода Валерия Карпина на его место готовы согласиться наставники популярных футбольных клубов.
- Думаю, что если сейчас вы зададите этот вопрос, выстроятся в одну шеренгу 25 тренеров России. Все скажут, что да, готовы, — добавил Сергей Ташуев.
Напомним, что уже несколько месяцев ведутся переговоры между РФС (Российский футбольный союз) и Валерием Карпиным о продлении контракта на пост главного тренера сборной России. Однако соглашение до сих пор не достигнуто.
Валерий Карпин был назначен главным тренером сборной России 23 июля 2021 года. Его действующий контракт истекает в августе 2024 года.