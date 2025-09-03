Фото: Лиза Алерт

В Ростовской области пропал 43-летний мужчина. Николай Толстенко не выходил на связь с 23 августа 2025 года.Мужчина является жителем хутора Александрово-Марково Неклиновского района. Он вышел из дома 23 августа текущего года. Когда Николай не вернулся, близкие обратились в полицию и к волонтерам.Рост пропавшего составляет около 188 сантиметров. Он имеет худощавое телосложение. У мужчины волосы каштанового цвета и зеленые глаза.Во что был одет пропавший в день своего исчезновения, неизвестно.Николай может нуждаться в медицинской помощи, а также находиться в другом районе.Если вам известен мужчина на фото или вы можете знать о его возможном местонахождении, просьба сообщить по номерам телефонов: 8-800-700-54-52 или 112.