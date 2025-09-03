Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области пропал 43-летний мужчина

В Ростовской области пропал 43-летний мужчина
В Ростовской области пропал 43-летний мужчина. Николай Толстенко не выходил на связь с 23 августа 2025 года.

Мужчина является жителем хутора Александрово-Марково Неклиновского района. Он вышел из дома 23 августа текущего года. Когда Николай не вернулся, близкие обратились в полицию и к волонтерам.

Рост пропавшего составляет около 188 сантиметров. Он имеет худощавое телосложение. У мужчины волосы каштанового цвета и зеленые глаза.

Во что был одет пропавший в день своего исчезновения, неизвестно.

Николай может нуждаться в медицинской помощи, а также находиться в другом районе.

Если вам известен мужчина на фото или вы можете знать о его возможном местонахождении, просьба сообщить по номерам телефонов: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.