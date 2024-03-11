Валерия Карпина рассматривают на пост главного тренера «Спартака»

Фото: ФК Ростов.

Руководство ФК «Спартак» рассматривает Валерия Карпина на пост главного тренера основной команды.- Нет преград для возвращения Валерия Георгиевича. Главная проблема - совмещение работы в «Спартаке» и в сборной России. В московском клубе на это смотрят негативно, - сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.Слухи о возвращении Карпина в «Спартак» стали появляться после очередного поражения «красно-белых» в Российской Премьер-Лиге. В рамках 20-го тура чемпионата России команда уступила воронежскому «Факелу» на своем стадионе со счетом 0:2. После неудачной игры стали говорить об отставке Гильермо Абаскаля, который возглавляет московский клуб.Валерий Карпин уже был тренером «Спартака». Первый раз он занимал пост главного тренера в 2009 году. После сезона-2011/12 Карпин перестал работать на клуб, но в конце года вернулся. В 2014 году сотрудничество было прекращено.В ФК «Ростов» Карпин начал работать в 2017 году. Летом 2021-го он был назначен главным тренером сборной России. Он ушел из донского клуба. Однако меньше чем через год вернулся обратно. В настоящее время он совмещает работу с «желто-синими» с работой в национальной команде.