РФС продлит контракт с главным тренером сборной России по футболу

Фото: соцсети ФК Ростов

Российский футбольный союз продлит контракт с главным тренером сборной России и ФК «Ростов», заявил глава РФС Александр Дюков.Как сообщило издание «Чемпионат», Дюков доволен работой Валерия Карпина. Он отметил, что они хотят продолжить сотрудничество.Напомним, что Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. Его нынешний контракт истекает в августе 2024 года. В ближайшее время стороны начнут переговоры о новом двухлетнем контракте.