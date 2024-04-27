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РФС продлит контракт с главным тренером сборной России по футболу

РФС продлит контракт с главным тренером сборной России по футболу
Российский футбольный союз продлит контракт с главным тренером сборной России и ФК «Ростов», заявил глава РФС Александр Дюков.

Как сообщило издание «Чемпионат», Дюков доволен работой Валерия Карпина. Он отметил, что они хотят продолжить сотрудничество.

Напомним, что Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. Его нынешний контракт истекает в августе 2024 года. В ближайшее время стороны начнут переговоры о новом двухлетнем контракте.
Фото: соцсети ФК Ростов
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