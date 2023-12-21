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Решение о продлении контракта Валерия Карпина со сборной РФ примут весной

Решение о продлении контракта Валерия Карпина со сборной РФ примут весной
Руководство Российского футбольного союза примет решение о будущем Валерия Карпина в марте 2024 года. Соглашение специалиста с РФС заканчивается уже в августе.

Переговоры запланировали на март после матчей национальной команды. Их результат будет зависеть от проделанной работы Карпиным в сборной. Как пишут некоторые спортивные издания, тренер сам планирует продолжить сотрудничество.

Валерия Карпина назначили главным тренером сборной России 23 июля 2021 года. Изначально он совмещал новую должность с работой в ФК «Ростов». Позднее он покинул донской клуб и вернулся к «желто-синим» весной 2022 года. Тогда национальную команду отстранили от участия в международных турнирах.

Ранее Карпин заявлял, что если Россия снова будет на мировой арене и будет разрешение участвовать в официальных матчах, он покинет «Ростов».
Фото: РФС
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