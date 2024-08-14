Фото: ФК Ростов

"Ростов" одержал победу в матче с "Химками". Матч состоялся 13 августа на стадионе Ростов Арена в рамках второго тура группового этапа Кубка России.На протяжении всего матча обе команды создавали напряженные моменты и делали результативные передачи. Первый гол забил Константин Кучаев на восьмой минуте игры. После этого отличился нападающий Роналду дос Сантос.Ближе к концу первого тайма "Химки" все же смогли отыграться. Гол забил полузащитник Зелимхан Бакаев.Во втором тайме в составе "Ростова" произошла замена игроков. Это еще больше раззадорило ростовчан. За несколько минут до конца матча Егор Голенков забил третий мяч. Итог матча - 3:1 в пользу "желто-синей" команды.