ФК «Ростов» уступил «Химкам» по пенальти в матче Кубка России

Фото: ФК Ростов

ФК «Ростов» уступил «Химкам» на выезде в рамках пятого тура Кубка России. Встреча прошла в Подмосковье 2 октября.Для «желто-синих» игра складывалась удачным образом. В первом тайме команда создала несколько опасных моментов и смогла забить гол. На 44-й минуте счет на табло открыл защитник Андрей Лангович.Во втором тайме на 76-й минуте преимущество «Ростова» удвоил полузащитник Мохаммад Мохеби. После этого футболисты потеряли концентрацию. На 81-й минуте нападающий хозяев поля Александр Рудненко отыграл один мяч. На 88-й минуте защитник «Химок» Стефан Мелентиевич вовсе сравнял счет.Из-за того что клубы не смогли выявить победителя, была назначена серия пенальти. Команда из Подмосковья оказалась точнее. Серия оборвалась после промаха полузащитника Евгения Чернова. Итоговый счет – 8:7.Несмотря на поражение, донской клуб вышел в плей-офф Кубка России.