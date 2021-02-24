Хоккейный клуб «Ростов» уступил в овертайме «Дизелю»

После двух чувствительных поражений в гостях ХК «Ростов» явно собирался размочить счёт в серии. Игра в Ростове-на-Дону получилась очень и очень тяжёлой для обеих команд.В первом периоде борьба была достаточно живая. Неплохие моменты выдавали и те, и другие. Однако всё-таки виднелась осторожность, нежелание большими силами идти вперёд. В итоге за стартовые двадцать минут забитых голов зрители так и не дождались.В начале второго отрезка встречи гости вышли вперёд. Александр Агапов вывел пензенцев вперёд. «Кондоры» полетели отыгрываться. В какой-то момент эмоции игроков с обеих сторон стали мешать хоккею – посыпались штрафы на обе лавки удалённых. В середине периода ХК «Ростов» наконец-то сравнял счёт. Шайбу забросил Роман Опалев после пасов Павла Щербакова и Евгения Петрикова – 1:1. В целом же, скромный счёт отражал происходящее на льду.В третьей части этого длинного вечера опять было относительно много попаданий в створ, но ни одно из них не переросло в нечто большее. В результате матч продолжился в овертайме. На стадии плей-офф дополнительный период такой же продолжительности, 20 минут. В его течение коллективы ещё больше скромничали. Вновь не было голов и лишь под конец пятого периода стал известен победитель - «Дизель». Решающую шайбу забил всё тот же Александра Агапов. Результат – проигрыш 1:2 ОТ. Счёт в серии теперь – 0:3.26 февраля пройдёт четвёртая игра серии 1/8 финала Чемпионата ВХЛ. В случае проигрыша сезон для ростовчан закончится.