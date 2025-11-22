Новости
Стали известны подробности аварии со сгоревшей фурой на трассе М-4

Стали известны подробности аварии со сгоревшей фурой на трассе М-4 «Дон». Дорожная авария произошла вечером 21 ноября.

По имеющейся информации, у аэропорта Платов проезжал грузовой автомобиль в составе автопоезда с прицепом. Во время движения из его кузова на проезжую часть упал металлический предмет. По всей вероятности, водитель не заметил это и продолжил ехать по автодороге. Отлетевшая деталь попала в фуру «ДАФ» в составе автопоезда с полуприцепом «Крон». Грузовик занесло, и он врезался в металлическое ограждение. После транспортное средство загорелось. К счастью, в аварии никто не пострадал.

В Госавтоинспекции по Ростовской области уточнили, что виновник ДТП успел уехать с места аварии. Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить его личность.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
