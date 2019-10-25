В первом матче домашней серии ХК «Ростов» обыграл пензенский «Дизель»



Хоккеисты «Ростова» обыграли «Дизель». Матч с пензенской командой стал первым в серии домашних игр. Встреча прошла 26 октября.



Алексей Прохоров, который недавно вернулся в состав «кондоров», открыл счёт в матче. Счёт не менялся в течение трёх периодов. Только к концу основного времени хоккеист «Дизеля» Давид Думбадзе забросил первую шайбу за свою команду.



Судья назначил овертайм, так как основное время закончилось с равным счётом. За пять минут ни «Ростов», ни «Дизель» не добились результата. Тогда началась серия буллитов. По результатам жеребьёвки её начали пензенцы, но их шайба не попала в ворота «красно-белых». В ответ Андрей Мартынов забросил вторую шайбу за «Ростов». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев.



Следующий матч домашней серии пройдёт 28 октября. «Ростов» сыграет с тольяттинской «Ладой».