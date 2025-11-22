Фото: Нейросеть

В Ростове сотни жителей останутся без света в последнюю рабочую неделю ноября. Об отключениях с 24 по 28 ноября сообщили в Донэнерго.Так, в понедельник, 24 ноября, электричества не будет на ул. 19-я Линия, 11-53, 14-58; ул. Мясникова, 24-40; ул. 17-я Линия, 24-76, 25-87; ул. 1-я Пролетарской, 24-38, 27-41; ул. Листопадова, 22-30, 31-47; ул. Бусыгина, 1-13, 2, 2А; ул. Васильева, 1-7, 4-12; ул. Сурмача, 2-6, 5, 17/8, 16-20; ул. Яковлева, 11-15, 4-12; в гаражах «Масса»; ул. Алейникова, 6/1; в пер. Джамбульском, 2-18, 1-13; пер. Грушевском, 1-11, 2-10; на ул. Нансена, 48-56; ул. Фёдора Зявкина, 9-23, 14-22; ул. Пермской, 23-25. Лампочки погаснут в период с 9:00 до 17:00.На следующий день необходимую коммуникацию отключат с 9:00 до 17:00 по следующим адресам: ул. Станиславского, 8А, 10/11-13; ул. 2-я Грамши, 72-98; ул. Камская, 151-167, 138-152; ул. Мурманская, 137-153, 146-164; ул. Глинки, 139-153, 138-152; ул. Калужская, 143-159, 116-126; ул. Можайская, 53-77; ул. Бусыгина, 1-13, 2, 2А; ул. Васильева, 1-7, 4-12; ул. Сурмача, 2-6, 5, 17/8, 16-20; ул. Яковлева, 11-15, 4-12; в гаражах «Масса»; ул. Алейникова, 6/1; ул. 19-я Линия, 21-39; ул. 21-я Линия, 32-42, 33-49; ул. 23-я Линия, 34-50, 43-71; ул. 25-я Линия, 30-68, 37-69; ул. 27-я Линия, 22-72, 25-89; ул. 1-я Пролетарская, 4-22, 1-25; ул. 2-я Пролетарская, 2-16, 1-19; ул. Богданова, 2-24, 1-23; ул. Подвойского, 2-10; ул. Листопадова, 8-12, 1-31; ул. Текучева, 37; пер. Приволжский, 4-40, 1-13; ул. Черепахина, 33-91, 16-94; ул. Катаева, 67-185, 46-146; ул. Варфоломеева, 15-103, 32-128; пер. Приволжский, 3, 4-6, 12-22; 1-й пер. 1-39, 2-40; ул. Малюгиной, 3-13, 21-83, 4-68; ул. Филимоновская, 1-19, 35-37, 2-18; ул. Эстонская, 1-49; 2-й переулок, 1-21, 2-16; ул. Сиверса, 21, 25А, 12 Е, 14-16, 22, 24, 28А, 30; пер. Ученический, 1-23, 2-20; пер. Скрыпника, 1-23, 2-28; ул. Н. Ополчения, 65; ул. Черепахина, 93-113; 2-й переулок, 21-27, 18-24; ул. Скрыпника, 27-41, 28-46; ул. Н. Ополчения, 31-79, 28-114; пер. Приволжский, 28-40, 11-15; 1-й переулок, 39-45, 40-52; ул. Текучева, 124; ул. Немировича-Данченко, 61-75, 64-74; ул. Калитвинская, 11-17; ул. Подъездная, 1-35, 2-28; ул. Шеболдаева, 28-32; пер. Педагогический, 30-48, 33-47; пер. Каляевский, 36-54, 29-47; пер. Боевой, 46-64, 37-55; пер. Орджоникидзе, 51-69, 43-54; пер. Ашхабадский, 37-55, 22-40; ул. Немировича-Данченко, 43-59; пер. Орджоникидзе, 39-49; Цезаря Куникова, 24Б-22; ул. Юфимцева, 4, 6, 8, 12; ул. Красноармейская, 1Б; пер. Доломановский, 53, 53а; пер. Гвардейский, 2/51.Также в этот день с 13:00 до 17:00 обесточат пр. Космонавтов, 12/1, 14/15, 14/1, 15/1.А с 9:00 до 13:00 электроэнергии не будет на пр. Космонавтов, 12/1, 14/15, 14/1, 15/1.В среду света не будет у жителей домов на ул. Станиславского, 8А, 10/11-13; 1, 2, 3, 4, 5 улицы; ул. Красноаксайской, 2-18; ул. 45-я Линия, 31-37; ул. 47-я Линия, 1-27, 2-14; ул. 49-я Линия, 2-24, 1-35; в пер. Балканском, 1-31, 113, 2-40; на ул. Кизитериновская Балка; в пер. Кирилловском, 1-15, 2-14; на ул. 1-й, 2-й Левой, 1-15, 2-22; ул. 43-я Линия, 16-48, 17-29; ул. 41-я Линия, 26-52, 23-47; ул. 39-я Линия, 1, 35-77, 80-92; ул. 2-й Пролетарской, 77-115, 56-84; ул. Богданова, 80-84; ул. Подвойского, 33/128; ул. 35-я Линия, 94-138; ул. 33-я Линия, 72-132, 79-141; ул. Богданова, 40-54, 51-71; ул. Подвойского, 44-56, 25-33; ул. Городовикова, 18-24, 35; пр. 40-летия Победы, 246-308; ул. Красных Партизан, 86-94, 81-87; ул. Каменогорской, 1-11, 2-16; ул. Пахотной, 135-191, 186-234; в пер. Кузнецкстроевском, 8-100, 5-83; ул. Новостроевской, 221-245, 234-248; в пер. Таллинском, 36-48, 39-61; ул. Вселенной; в пер. Андромеды, Гелиоса; пер. Джамбульском, 2-18, 1-13; пер. Грушевском, 1-11, 2-10; на ул. Нансена, 48-56; ул. Фёдора Зявкина, 9-23, 14-22; ул. Пермской, 23-25; ул. Благодатной, 1-49, 2-42; пер. Вагайском, 2-38, 1-39; ул. Вольской, 1-11, 2-28; ул. Выборгской, 68; ул. Говорова, 1-61, 2-66; в пер. Дивном, 1-13, 2-8; пер. Еланском, 1-27, 2-20; на ул. Заветинской, 1-33, 2-38; в пер. Кислородном, 2-8, 7-23; на ул. Красносельской, 67-69, 78; ул. Лесопарковой, 45-65, 56-90, 37, 23, 56А, 56Г, 56Д; ул. Мадояна, 58-110, 81-135, 137А; ул. Разина, 47-63, 78-136; ул. Ландышевой, 11-13; ул. Родниковой, 6-40, 25-39; в пер. Серебряном, 7/18, 8/20; пер. Белозерском, 4, 16; пер. Выгодском, 1-17, 2-16; пер. Вязовском, 1-15, 2-32; пер. Еланском, 1-27, 2-20; пер. Елецком, 1-17, 2-12; пер. Знаменском, 1-19, 2-20; на ул. Красносельской, 9-15, 16-36; ул. Кустанайской, 3-79, 2-80; ул. Миллеровской, 1-71, 2-66; ул. Мичуринской, 67-87, 24-56; ул. Развиленской, 35-79, 36-78; ул. Ровенской, 1-25, 2-28; ул. Толмачева, 1-73, 12-90; ул. Загорской, 23, 23А, 25; ул. Днепростроевской, 1-5, 2-14; в пер. Житомирском, 2, 2А, 4-38, 1-39; на ул. Гастелло, 15; ул. Портовой, 82, 104-106; ул. 2-й Володарского, 2-16, 1-29. Электричества не будет с 9:00 до 17:00.27 ноября с 9:00 до 17:00 электроэнергию отключат на ул. Миронова, 1, 3, 5, 7, 7/1; ул. Юфимцева, 4, 6, 8, 12; ул. Герасименко, 10-16; ул. Погодина, 6Б, 8, 10, 12; Нагибина, 27А; в пер. Бурном, 1-23, 2-10; пер. Веселом, 18-34; на ул. Гусева, 104-122; ул. КИМа, 1; ул. Минераловодской, 80-146, 101-165; ул. Некрасовской, 20; ул. Писательской, 5-7, 8-12; в пер. Подпольном, 1-13; ул. Республиканской, 97-159, 106-138; ул. Скачкова, 25-33, 34-50.Также с 9:00 до 16:00 света не будет на ул. В. Нольной, 8-14,7-15; ул. Майской, 63; ул. Каяни, 5-7.А с 10:00 до 12:00 электричества не будет по следующим адресам: пр. Кировский, 98, 106-126, 71; ул. Лермонтовская, 140-160, 199-209; ул. Филимоновская, 204-220, 241-261; ул. Тельмана, 102-128, 119-155; ул. Красноармейская, 109, 123.В пятницу обесточат дома на ул. Миронова, 1, 3, 3/1, 5, 7, 7/1. Там электричества не будет с 9:00 до 17:00.Причиной неудобств станет техническое обслуживание оборудования.