Фото: Соцсети

В конце ноября в Ростовской области наблюдается «ложная весна». Жители начали замечать цветущие растения у себя на участках.В конце осени в донском регионе наблюдается аномально теплая температура с повышенной влажностью. Например, на этой неделе столбики термометров поднялись максимум до в +20 градусов. А в утренние и вечерние часы на автомобильных дорогах водители обратили внимание на густой туман.Такие погодные условия привели к цветению растений. Жители поделились в социальных сетях кадрами цветущих деревьев и кустарников. На некоторых участках расцвела сирень и лютики. Среди осенней листвы появились одуванчики. На березе распустились сережки, а кусты смородины стали покрываться почками.