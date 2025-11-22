14 деревьев вырубили в Ростове на улице Капустина
14 деревьев вырубили в Ростове на улице Капустина. Об этом сообщила градозащитница Елена Хатламаджиян.
19 ноября к активистке обратились жители многоэтажки на Капустина. Ростовчан обеспокоила внезапная вырубка 14 деревьев напротив парка «Дружба». Было уничтожено 12 тополей и две ели у проезжей части.
Общественница считает, что у нее нет причин сомневаться в словах местных жителей. Они ежедневно прогуливаются вдоль этого места у своего дома. Градозащитница говорит, что вырубленные деревья были здоровыми.
А когда компенсация для сухих и аварийных деревьев не предусматривается, подобные массовые вырубки вызывают много вопросов.