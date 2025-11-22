- Реакция администрации Ворошиловского района была удивительна. Нам ответили, что там не было этих зеленых деревьев и елей. Насаждения оказались сухими. Предоставили в доказательство фото одного сухого дерева с разных ракурсов. Сказали, что пилили их аж два месяца назад. Также администрация района попросила предоставить доказательства, что там были ели, - рассказывает Елена.



Фото: Елена Хатламаджиян

14 деревьев вырубили в Ростове на улице Капустина. Об этом сообщила градозащитница Елена Хатламаджиян.19 ноября к активистке обратились жители многоэтажки на Капустина. Ростовчан обеспокоила внезапная вырубка 14 деревьев напротив парка «Дружба». Было уничтожено 12 тополей и две ели у проезжей части.Общественница считает, что у нее нет причин сомневаться в словах местных жителей. Они ежедневно прогуливаются вдоль этого места у своего дома. Градозащитница говорит, что вырубленные деревья были здоровыми.А когда компенсация для сухих и аварийных деревьев не предусматривается, подобные массовые вырубки вызывают много вопросов.