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Нападающий ХК «Ростов» стал лучшим игроком домашней серии

Нападающий ХК «Ростов» стал лучшим игроком домашней серии
Хоккейный клуб «Ростов» подвел итоги голосования за лучшего игрока домашней серии. Результаты «кондоры» опубликовали на своей странице в соцсетях.

Большинство болельщиков (35%) выбрали нападающего Егора Корбита. Форвард забросил две шайбы в двух встречах и забрал титул.

Егор Корбит пополнил состав «кондоров» в сезоне-2022/23. До этого воспитанник чеховской школы хоккея прошел профессиональный путь от ХК «Красная Армия» до ЦСКА и «Звезды».

Стоит отметить, что донской ХК проиграл 20 раз подряд в текущем сезоне. Болельщики недоумевают, как на фоне таких печальных результатов можно выбирать лучших игроков. Последние две игры домашней мини-серии против красноярского «Сокола» и «Норильска» завершились со счетом 2:5 в пользу гостей.
Фото: ХК Ростов.
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