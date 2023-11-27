Нападающий ХК «Ростов» стал лучшим игроком домашней серии
Хоккейный клуб «Ростов» подвел итоги голосования за лучшего игрока домашней серии. Результаты «кондоры» опубликовали на своей странице в соцсетях.
Большинство болельщиков (35%) выбрали нападающего Егора Корбита. Форвард забросил две шайбы в двух встречах и забрал титул.
Егор Корбит пополнил состав «кондоров» в сезоне-2022/23. До этого воспитанник чеховской школы хоккея прошел профессиональный путь от ХК «Красная Армия» до ЦСКА и «Звезды».
Стоит отметить, что донской ХК проиграл 20 раз подряд в текущем сезоне. Болельщики недоумевают, как на фоне таких печальных результатов можно выбирать лучших игроков. Последние две игры домашней мини-серии против красноярского «Сокола» и «Норильска» завершились со счетом 2:5 в пользу гостей.