В Ростове вновь начали рассматривать дело о вырубке елей на Зеленой

- Адвокат должен был заранее дать нам эти документы на ознакомление. Он принес в суд единственный экземпляр почти на сто листов. Как должны семь человек успеть за ограниченное время прочитать все это? Этот факт лишь подтверждает недобросовестность стороны бывшего владельца участка, - заявили истцы.

Фото: Мария Польдяева

В Ростове повторно начали рассматривать дело о вырубке полувековых елей на улице Зеленой. Первое заседание прошло 15 июня в Ростовском областном суде.На слушание пришли административные истцы, представители администрации Первомайского района и мэрии Ростова-на-Дону. Также в процессе участвовал адвокат бывшего владельца спорного земельного участка.Защитник экс-собственника Валерий Гончаров заявил ходатайство. Он попросил приобщить к материалам дела документы, которые, по его мнению, подтверждают добросовестное проведение работ на территории.Для защитников зеленой зоны этот запрос стал неожиданным. Истцы заявили, что не могут согласиться с приобщением документов, так как ранее их не видели. Суд дал участникам процесса время для ознакомления с бумагами. Однако после просмотра материалов градозащитники свою позицию не изменили.Кроме того, адвокат истцов Ирина Якымив обратила внимание суда, что другая сторона представила документы не полностью.Суд все же решил приобщить материалы к делу. Валерию Гончарову поручили донести недостающие бумаги и передать копии истцам. Защитникам улицы Зеленой пояснили, что они смогут высказать свои замечания по этим документам во время своего выступления. Также суд отдельно оценит представленные материалы.Общественники заявили еще одно ходатайство. Они попросили истребовать материалы проверок прокуратуры и Следственного комитета в отношении собственников участка. Также они запросили кадастровые и межевые дела. Ростовчане считают, что эти документы помогут понять, каким образом участок оказался в частных руках.История судебных споров вокруг участка на улице Зеленой началась еще около десяти лет назад. Семья с ребенком-инвалидом хотела получить землю на зеленой территории. Там они планировали построить частный дом. Однако сначала им отказали.Позже это решение оспорили в суде. Администрацию обязали предоставить участок для индивидуального жилищного строительства.Власти передали территорию в общую долевую собственность с назначением «для строительства индивидуального жилого дома». Но первый владелец ничего там не построил. Много лет городские службы косили на этой территории траву и убирали участок. Через него также проходила асфальтированная дорожка к лесной зоне. Спустя восемь лет семья продала землю.Новая собственница почти сразу приступила к активному освоению территории. Она обратилась в администрацию района и спросила, какие документы нужны для спила деревьев на ее участке. В ответ ей сообщили, что собственник может свободно распоряжаться природными ресурсами на своей земле, если это не наносит вред окружающей среде.После этого владелица начала вырубать насаждения. В это же время местные жители забили тревогу. Люди возмутились тем, что часть городского леса оказалась в личной собственности. На территории росли многолетние деревья, в том числе полувековые ели.Собственница планировала разместить на участке коммерческие объекты. Однако после начала разбирательств землю оперативно «застолбили» недостроенным частным домом.Неравнодушные жители обратились в суд. Суд первой инстанции решил, что собственник участка вправе вырубать деревья на своей земле без отдельного разрешения. Также суд посчитал, что она может строить индивидуальный жилой дом по уведомлению, которое ранее выдали предыдущему владельцу.Апелляционный и кассационный суды отменили это решение. Они указали, что участок находится в рекреационной зоне, то есть в зоне отдыха и зеленых насаждений. Поэтому, по их мнению, строительство жилого дома там было недопустимо.Администрацию Первомайского района обязали восстановить вырубленные деревья и снести незаконную постройку.Позже дело получило продолжение. В Верховном Суде появилась жалоба первого собственника участка. Бывший владелец потребовал признать строительство дома законным.Заседание привлекло десятки неравнодушных жителей. По видео-конференц-связи с Москвой ростовчане активно добивались сохранения зеленой зоны.Высшая судебная инстанция рассматривала дело два дня. По итогам разбирательства Верховный Суд отменил решения апелляционного и кассационного судов. Дело направили на новое рассмотрение в Ростовский областной суд.Причиной стали серьезные ошибки, которые суды допустили при применении закона или в порядке рассмотрения дела. Эти нарушения могли повлиять на итоговые решения.Повторное рассмотрение должно помочь установить новые обстоятельства случившегося и определить, кто несет ответственность за ситуацию с участком.Следующее заседание в Ростовском областном суде назначено на 1 июля.