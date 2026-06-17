В июле проезд на маршрутке Азов – Ростов может подорожать

Фото: Rostov.ru

Проезд на маршрутке Азов - Ростов может подорожать в июле. Об этом рассказали местные водители порталу Donday.Отметим, что годом ранее проезд выходил по стоимости 120 рублей. Затем цены подняли до 200 рублей. Теперь стоимость может увеличиться в июле – до 250 рублей.Жителей шокировали новости. Многие ездят в донскую столицу на работу и учебу. Однако с каждым годом поездка становится все более невыгодной. При этом на остановке часто собираются очереди, а транспорт приходится ждать порой около часа.Официально о росте цен пока не объявляли. Люди надеются, что цены все-таки решат не поднимать.