Найденный в ростовском мусорном баке новорожденный был мертв
Стало известно, что найденный в мусорном баке в Ростове новорожденный был мертв. Это был мальчик. Подробности трагедии сообщает Donday со ссылкой на собственный источник.
Ребенка нашли в Ворошиловском районе, рядом с Орбитальной, 26.
Горожане увидели в контейнере тело малыша и позвонили в правоохранительные органы.
В данный момент тело забрали на экспертизу. Как сообщили в СУ СКР России по Ростовской области, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное в отношении несовершеннолетнего».
Прокуратура проводит проверку.