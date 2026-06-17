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Найденный в ростовском мусорном баке новорожденный был мертв

Найденный в ростовском мусорном баке новорожденный был мертв


Стало известно, что найденный в мусорном баке в Ростове новорожденный был мертв. Это был мальчик. Подробности трагедии сообщает Donday со ссылкой на собственный источник.

Ребенка нашли в Ворошиловском районе, рядом с Орбитальной, 26.

Горожане увидели в контейнере тело малыша и позвонили в правоохранительные органы.

В данный момент тело забрали на экспертизу. Как сообщили в СУ СКР России по Ростовской области, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное в отношении несовершеннолетнего».

Прокуратура проводит проверку.
Фото: соцсети
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