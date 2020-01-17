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В контрольном матче в Абу-Даби «Ростов» и «Пахтакор» сыграли вничью

В контрольном матче в Абу-Даби «Ростов» и «Пахтакор» сыграли вничью
Встреча футбольных клубов «Ростов» и ташкентского «Пахтакор» закончилась ничьей. Контрольный матч прошёл 20 января в рамках первого зимнего сбора в Объединённых Арабских Эмиратах.

Счёт открыли только во втором тайме. На 52-й минуте полузащитник «Пахтакора» Фаррух Сайфиев ударом головы «распечатал» ворота «Ростова». Донской клуб смог отыграться за пять минут до финального свистка. Полузащитник «жёлто-синих» Роман Ерёменко реализовал пенальти и сравнял счёт. Матч закончился со счётом 1:1.

Первый зимний сбор «жёлто-синих» начался 11 января и продлится 14 дней. Напомним, клуб завершил первую часть Российской Премьер-Лиги, находясь на третьей строчке турнирной таблицы.

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