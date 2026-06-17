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В Ростовской области в ночь на 17 июня сбили беспилотники

В Ростовской области в ночь на 17 июня сбили беспилотники
В Чертковском районе Ростовской области в ночь на 17 июня уничтожили беспилотники. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региона Юрий Слюсарь.

БПЛА сбили только в одном районе региона. Информации о пострадавшх и разрушениях пока не поступало. Информацию уточняют.
Фото: Rostov.ru
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