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Полина Диброва стала участницей скандала с бывшим парнем Ксении Бородиной. Этот случай многодетная мама описала в своём блоге.Бывшая жена Дмитрия Диброва участвовала во втором сезоне шоу «Мастер игры». Во время съёмок Николай Терехин постоянно перебивал модель.Полина не стала молчать и отреагировала на поведение экс-возлюбленного Ксении Бородиной.- Что ты говоришь, когда я говорю? Я вижу твой двигающийся рот, и он меня раздражает, - сказала Полина Диброва.Николай Терехин попытался отшутиться и сделал замечание, связанное с внешним видом Полины.В ответ на это ростовская модель предложила исключить Михаила из дальнейшего участия в проекте.- Я бы присмотрелась к кандидатуре Михаила, потому что она раздражает абсолютно всех, - предложила многодетная мама.