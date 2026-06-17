Апелляционный суд запретил застройщику возводить бизнес-центр на Береговой в Ростове

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Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд поставил точку в многолетнем споре вокруг скандальной стройки на улице Береговой, 23А. Жалоба застройщика ООО «Парус» на запрет возведения делового центра отклонена. Об этом порталу DonDay сообщили местные жители, долгие годы выступавшие против строительства.История противостояния тянется с 2022 года. Тогда Департамент архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону первоначально выдал компании «Парус» разрешение на строительство «Делового центра». Однако после вмешательства прокуратуры документ был отозван. Застройщик не согласился с таким решением и обратился в арбитражный суд.В марте 2026 года суд первой инстанции стал на сторону городских властей, подтвердив законность отмены разрешения. Компания предприняла попытку обжаловать это решение в апелляционном порядке. Первая жалоба была отклонена из-за процессуальных нарушений. После их устранения застройщик подал повторное заявление.На заседании 16 июня представитель ООО «Парус» настаивал, что никаких реальных нарушений в проекте не было, а претензии «выдуманные». Однако суд, изучив доводы сторон, оставил решение нижестоящей инстанции без изменений. Апелляционная жалоба отклонена.