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Судья назвала сюрреализмом выступление прокурора по делу «Колхоза им. Мясникяна»

Судья назвала сюрреализмом выступление прокурора по делу «Колхоза им. Мясникяна»
В Азовском районном суде подходит к концу третий этап рассмотрения дела генерального директора АО «Колхоз им. Мясникяна» Матеоса Хатламаджияна. Как сообщает DonDay, на двух предыдущих этапах суд заслушивал потерпевших и свидетелей стороны обвинения. За восемь месяцев перед Фемидой выступили более 100 человек. Интересно, что люди, которые проходили по делу как потерпевшие, в суде демонстрировали противоречивость своей позиции. А свидетели со стороны обвинения давали показания, которые, скорее, оправдывали Матеоса Хатламаджияна, чем подтверждали его вину. После каждого заседания версия гособвинения все заметнее рассыпалась прямо в зале суда. Это, похоже, начали понимать и некоторые потерпевшие. Раньше они регулярно приходили на процесс и устраивали в суде настоящий балаган. Но затем просто перестали появляться на заседаниях.

Ничего не изменилось и на третьем этапе процесса. На этой стадии прокурор начал оглашать результаты исследования письменных доказательств.

Слушания стартовали 5 июня. В этот день в суде изучили 14 томов уголовного дела.

Заседание получилось крайне сумбурным. Из-за плохого самочувствия прокурора процесс дважды ставили на паузу.

Еще в мае произошла временная замена представителя гособвинения. Судя по всему, новый прокурор не успела ознакомиться с материалами дела. Из-за этого ни судья, ни адвокаты не понимали, какие именно документы зачитывает гособвинитель. Через несколько часов такой путаницы судья не выдержала.

- Суд будто бы находится в сюрреализме. Я не пойму, на что вы ссылаетесь, что исследуете, - сделала замечание председательствующая.


Среди оглашенных материалов были справки, рапорты, запросы правоохранительных органов, договоры, акты выполненных работ, протоколы общих собраний и заявления потерпевших.

Любопытно, что большая часть этих документов не указана в деле как доказательства вины Матеоса Хатламаджияна. Также остается непонятным, каким образом эти бумаги вообще попали в материалы уголовного дела. У половины из них нет сопроводительных писем или рапортов.

- Доказательственное значение оглашенных материалов не обговаривается. В обвинительном заключении этого нет. Мы не понимаем, в чем смысловая нагрузка этого доказательства. Какой признак состава инкриминируемого деяния данное доказательство подтверждает? – заявила сторона защиты. - … в обвинительном заключении список доказательств не раскрывает именно доказательственное значение. То есть не просто должен быть список, а должна быть ссылка на то, какое доказательственное значение имеет документ.


У стороны обвинения осталось всего несколько заседаний для оглашения письменных доказательств. После этого суд перейдет к исследованию доказательств стороны защиты.

Уже четвертый год генеральный директор и коллектив одного из ведущих животноводческих хозяйств донского региона сталкиваются с беспрецедентным давлением со стороны правоохранительных органов. Руководителя АО «Колхоз им. Мясникяна» обвиняют в присвоении имущества предприятия на сумму более 800 миллионов рублей. При этом основной костяк коллектива по-прежнему полностью поддерживает своего руководителя.

Люди продолжают работать и показывают пример добросовестного отношения к своему делу. Они помнят, в каком состоянии было предприятие, когда его возглавил Матеос Хатламаджиян. Тогда хозяйство фактически находилось в руинах. По словам сотрудников, именно он смог вывести колхоз из тяжелого кризиса и превратить в одного из лидеров животноводства Ростовской области.

Коллектив предприятия уверен в невиновности генерального директора.
Фото: Колхоза им. Мясникяна
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