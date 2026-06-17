Судья назвала сюрреализмом выступление прокурора по делу «Колхоза им. Мясникяна»

- Суд будто бы находится в сюрреализме. Я не пойму, на что вы ссылаетесь, что исследуете, - сделала замечание председательствующая.

- Доказательственное значение оглашенных материалов не обговаривается. В обвинительном заключении этого нет. Мы не понимаем, в чем смысловая нагрузка этого доказательства. Какой признак состава инкриминируемого деяния данное доказательство подтверждает? – заявила сторона защиты. - … в обвинительном заключении список доказательств не раскрывает именно доказательственное значение. То есть не просто должен быть список, а должна быть ссылка на то, какое доказательственное значение имеет документ.

Фото: Колхоза им. Мясникяна

В Азовском районном суде подходит к концу третий этап рассмотрения дела генерального директора АО «Колхоз им. Мясникяна» Матеоса Хатламаджияна. Как сообщает DonDay, на двух предыдущих этапах суд заслушивал потерпевших и свидетелей стороны обвинения. За восемь месяцев перед Фемидой выступили более 100 человек. Интересно, что люди, которые проходили по делу как потерпевшие, в суде демонстрировали противоречивость своей позиции. А свидетели со стороны обвинения давали показания, которые, скорее, оправдывали Матеоса Хатламаджияна, чем подтверждали его вину. После каждого заседания версия гособвинения все заметнее рассыпалась прямо в зале суда. Это, похоже, начали понимать и некоторые потерпевшие. Раньше они регулярно приходили на процесс и устраивали в суде настоящий балаган. Но затем просто перестали появляться на заседаниях.Ничего не изменилось и на третьем этапе процесса. На этой стадии прокурор начал оглашать результаты исследования письменных доказательств.Слушания стартовали 5 июня. В этот день в суде изучили 14 томов уголовного дела.Заседание получилось крайне сумбурным. Из-за плохого самочувствия прокурора процесс дважды ставили на паузу.Еще в мае произошла временная замена представителя гособвинения. Судя по всему, новый прокурор не успела ознакомиться с материалами дела. Из-за этого ни судья, ни адвокаты не понимали, какие именно документы зачитывает гособвинитель. Через несколько часов такой путаницы судья не выдержала.Среди оглашенных материалов были справки, рапорты, запросы правоохранительных органов, договоры, акты выполненных работ, протоколы общих собраний и заявления потерпевших.Любопытно, что большая часть этих документов не указана в деле как доказательства вины Матеоса Хатламаджияна. Также остается непонятным, каким образом эти бумаги вообще попали в материалы уголовного дела. У половины из них нет сопроводительных писем или рапортов.У стороны обвинения осталось всего несколько заседаний для оглашения письменных доказательств. После этого суд перейдет к исследованию доказательств стороны защиты.Уже четвертый год генеральный директор и коллектив одного из ведущих животноводческих хозяйств донского региона сталкиваются с беспрецедентным давлением со стороны правоохранительных органов. Руководителя АО «Колхоз им. Мясникяна» обвиняют в присвоении имущества предприятия на сумму более 800 миллионов рублей. При этом основной костяк коллектива по-прежнему полностью поддерживает своего руководителя.Люди продолжают работать и показывают пример добросовестного отношения к своему делу. Они помнят, в каком состоянии было предприятие, когда его возглавил Матеос Хатламаджиян. Тогда хозяйство фактически находилось в руинах. По словам сотрудников, именно он смог вывести колхоз из тяжелого кризиса и превратить в одного из лидеров животноводства Ростовской области.Коллектив предприятия уверен в невиновности генерального директора.