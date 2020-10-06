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В Таганроге коронавирусом заболели игроки и сотрудники регбийного клуба «Булава»

В Таганроге коронавирусом заболели игроки и сотрудники регбийного клуба «Булава»
В Таганроге заболели спортсмены регбийного клуба «Булава». Опасная инфекция не обошла стороной и сотрудников тренерского и административного штаба. Информация об этом появилась 6 октября на сайте Федерации регби России.

Перед вторым полуфинальным матчем за 7-е место турнира «Лига ставок - чемпионат России по регби» все участники сдавали тесты на COVID-19. Несколько таганрогских регбистов получили положительные результаты. Вся команда отправлена Роспотребнадзором на двухнедельный карантин.

В связи с этим матч между таганрогской «Булавой» и московским ЦСКА перенесли на весну 2021 года. Дата и место проведения будут известны позже.

Теги: COVID-19 COVID-19 в Ростовской области

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