В Таганроге коронавирусом заболели игроки и сотрудники регбийного клуба «Булава»

В Таганроге заболели спортсмены регбийного клуба «Булава». Опасная инфекция не обошла стороной и сотрудников тренерского и административного штаба. Информация об этом появилась 6 октября на сайте Федерации регби России.Перед вторым полуфинальным матчем за 7-е место турнира «Лига ставок - чемпионат России по регби» все участники сдавали тесты на COVID-19. Несколько таганрогских регбистов получили положительные результаты. Вся команда отправлена Роспотребнадзором на двухнедельный карантин.В связи с этим матч между таганрогской «Булавой» и московским ЦСКА перенесли на весну 2021 года. Дата и место проведения будут известны позже.