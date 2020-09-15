ФК «Ростов» требует у РПЛ отменить матч с «Ротором», игроки которого заболели коронавирусом

ФК «Ростов» направил в РПЛ письмо с просьбой решить вопрос с матчем с «Ротором», игроки которого заболели коронавирусом. ФК направил письмо президенту РПЛ Сергею Прядкину, в котором требует отменить матч 8-го тура чемпионата России.Около недели назад в волгоградском «Роторе» 11 футболистов заболели коронавирусом. В связи с этим была отменена игра с «Краснодаром». Однако команда не стала отменять игру с ростовчанами. Игроки «Ростова» задали Прядкину вопрос: готов ли он нести публичную персональную ответственность за заражение футболистов «Ростова» во время игры против «Ротора».Игроки донской команды как никто знают, чем опасно заражение большого количества игроков. Летом из-за найденного коронавируса у шести ростовчан на поле против ФК «Сочи» вышли 17-летние парни, выступающие за «молодежку». Несмотря на проигрыш со счетом 10:1, ребята показали отличную игру. Вратарь Денис Попов вошел в историю за максимальное в истории РПЛ количество сейвов.Игроки «Ростова» не хотят повторения этой истории, поэтому настоятельно просят отменить матч. Впрочем, пока билеты на игру до сих пор в продаже.