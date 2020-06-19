«Булава» в первой игре сезона уступила новокузнецкому «Металлургу»

Регбисты из Таганрога здорово начали, но второй тайм проиграли вчистую, итог – 9:34.Новый сезон (2020/2021) чемпионата России по классическому регби среди клубов Премьер-Лиги начался с матчей при пустых трибунах. В Таганроге на стадионе «Торпедо» «Булава» принимала «Металлурга» из Новокузнецка.Матч начался неплохо для «жёлто-синих». Подопечные Вячеслава Грачёва здорово играли с более опытным соперником, а к 15-й минуте уже вели в счёте – 6:0. Два точных удара со штрафных записал себе в актив Илья Дёмушкин. Команда гостей сначала сократила отставание до минимума своей попыткой (без реализации) – 6:5. Далее «кузня» пустила в ход свой козырь – легионера из ЮАР Никулулеко Ндлову, который до перерыва дважды забил со штрафных – 6:11 после 40 минут игры.Второй тайм прошёл под диктовку гостей. Новокузнецкие регбисты занесли три попытки, забили два штрафных и одну реализацию. Подопечные Вячеслава Грачёва же слишком увлекались игрой на попытку и часто отказывались от идеи бить штрафные по воротам. В итоге за второй тайм «Булава» набрала всего лишь три очка и проиграла весь матч, подарив сопернику бонусные очки за победу с разницей в три и более попытки.Следующий свой матч «Булава» проведёт 25 июня. В этот день таганрожцы будут принимать «Енисей-СТМ» (Красноярск), действующего и многократного чемпиона страны, который сегодня в Краснодаре обыграл местных «Богатырей» со счётом 35:3.«Булава» (6) 9:34 (11) «Металлург»Попытки: нет – Петров (21), Сухашвили (50), А. Шалунов (67), Сычев (74).Реализации: нет – Ндлову (75).Штрафные: Дёмушкин (4, 15, 62) – Ндлову (26, 29, 56, 64).