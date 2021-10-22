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В сборную России вызвали трех игроков ФК «Ростов»

В сборную России вызвали трех игроков ФК «Ростов»
На фото: Максим Осипенко, Данил Глебов и Дмитрий Полоз.

Трех игроков ФК «Ростов» вызвали в сборную России. Об этом стало известно 26 октября.

Российский футбольный союз опубликовал на своем сайте списки спортсменов, которым предстоит выступить за национальную команду. В их числе оказались донские игроки: защитник Максим Осипенко и полузащитники Данил Глебов и Дмитрий Полоз. Футболистам предстоит провести матчи против команд из Кипра и Хорватии. Ближайшая встреча запланирована на 11 ноября.

Для Дмитрия Полоза это будет первой игрой в составе сборной России после трехлетнего перерыва. Последний раз 30-летний спортсмен выходил на поле за национальную команду в 2018 году. Данил Глебов недавно выступал в матчах против Словении и Словакии. Максим Осипенко последнее время также часто играл за сборную России. Его вызывают уже третий раз подряд.
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Теги: ФК Ростов футбол в Ростове

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