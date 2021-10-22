В сборную России вызвали трех игроков ФК «Ростов»

Трех игроков ФК «Ростов» вызвали в сборную России. Об этом стало известно 26 октября.Российский футбольный союз опубликовал на своем сайте списки спортсменов, которым предстоит выступить за национальную команду. В их числе оказались донские игроки: защитник Максим Осипенко и полузащитники Данил Глебов и Дмитрий Полоз. Футболистам предстоит провести матчи против команд из Кипра и Хорватии. Ближайшая встреча запланирована на 11 ноября.Для Дмитрия Полоза это будет первой игрой в составе сборной России после трехлетнего перерыва. Последний раз 30-летний спортсмен выходил на поле за национальную команду в 2018 году. Данил Глебов недавно выступал в матчах против Словении и Словакии. Максим Осипенко последнее время также часто играл за сборную России. Его вызывают уже третий раз подряд.