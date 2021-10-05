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Игрок ФК «Ростов» Глебов вызван в сборную России вместо Глушакова

Игрок ФК «Ростов» Глебов вызван в сборную России вместо Глушакова
Игрок ФК «Ростов» вызван в сборную России. Полузащитник Данил Глебов в ближайшее время начнет готовиться к Чемпионату Мира-2022. 21-летний спортсмен придет на замену Дениса Глушакова. Об этом 6 октября рассказали в пресс-службе «желто-синих».

Как сообщал Rostov.ru, футболист из московских «Химок» недавно получил тяжелую травму ноги во время матча с «Арсеналом». Спортсмен прошел курс терапии, однако для реабилитации времени оказалось недостаточно. Во время тренировок он испытывал сильный дискомфорт и по рекомендации врачей был вынужден покинуть сборную России. В ближайших матчах Денис Глушаков не сможет полноценно играть.

Ростовский полузащитник Данил Глебов выступал за национальную команду в 2019 году. Тогда он вышел на поле в молодежном составе 14 раз и отметился двумя мячами. Для 21-летнего полузащитника предстоящие матчи станут дебютом в основе российской сборной.
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Теги: ФК Ростов футбол в Ростове

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