Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

Хавбека «Ростова» Данила Глебова вызвали в молодёжную сорную России

Хавбека «Ростова» Данила Глебова вызвали в молодёжную сорную России
Полузащитник ФК «Ростов» Данил Глебов отправится в молодёжную сборную России по футболу. Спортсмен выступит в отборочных матчах Евро-2020. Ему предстоит сыграть против команд Эстонии и Польши.

Футболистов в состав «молодёжки» отбирал её тренерский штаб во главе с Михаилом Галактионовым. В список вошли 23 спортсмена, включая 19-летнего хавбека «жёлто-синих».

Сбор команды назначен на 6 октября в Новогорске. Спустя три дня сборная поедет в Екатеринбург. Ближайшая игра с Польшей пройдёт 11 октября.

Данил Глебов является воспитанником клубов «Томь» и «Локомотив». В 2017 году он на профессиональном уровне дебютировал в составе «Анжи-2». В Премьер-лиге он впервые сыграл в сентябре 2018 года. С января 2019 года выступает за «Ростов».

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.