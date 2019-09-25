Хавбека «Ростова» Данила Глебова вызвали в молодёжную сорную России



Полузащитник ФК «Ростов» Данил Глебов отправится в молодёжную сборную России по футболу. Спортсмен выступит в отборочных матчах Евро-2020. Ему предстоит сыграть против команд Эстонии и Польши.



Футболистов в состав «молодёжки» отбирал её тренерский штаб во главе с Михаилом Галактионовым. В список вошли 23 спортсмена, включая 19-летнего хавбека «жёлто-синих».



Сбор команды назначен на 6 октября в Новогорске. Спустя три дня сборная поедет в Екатеринбург. Ближайшая игра с Польшей пройдёт 11 октября.



Данил Глебов является воспитанником клубов «Томь» и «Локомотив». В 2017 году он на профессиональном уровне дебютировал в составе «Анжи-2». В Премьер-лиге он впервые сыграл в сентябре 2018 года. С января 2019 года выступает за «Ростов».