В сборную России вызвали двух игроков ФК «Ростов»

Фото: ФК «Ростов»

В сборную России вызвали двух игроков футбольного клуба «Ростов». За национальную команду выступят защитник Максим Осипенко и полузащитник Данил Глебов. Об этом 15 марта «желто-синие» сообщили на своей странице в социальной сети.Данил Глебов играет за «Ростов» с 2019 года. В 2021 году полузащитник стал капитаном команды. Максим Осипенко стал участником донской команды в январе 2020 года.Оба спортсмена далеко не в первый раз будут играть за российскую сборную. Максим Осипенко недавно выступал в матчах против Словении и Словакии, а также Кипра и Хорватии. Данилу Глебова в национальный ФК вызывают четвертый раз подряд.Учебные сборы и первые тренировки состоятся уже в марте.