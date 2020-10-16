В «Ростов» перешел хавбек «Локомотива» Роман Тугарев

В ФК «Ростов» перешел хавбек «Локомотива» Роман Тугарев, рассказали 17 октября в пресс-службе «желто-синих».Полузащитник выступит в составе «Ростова» до конца сезона. Трансферная стоимость игрока - 450 тысяч евро.Отметим, 22-летний Роман Тугарев - уроженец Ижевска. В академии «Локомотива» числится с 11 лет. За молодежную команду дебютировал в 2016 году. Вместе с ней он выиграл первенство страны. В сезоне-2016/17 забил 11 мячей и сделал 11 голевых передач. В 2017 году выступил за «Казанку». В сезоне на его счету было 13 мячей. Тугарев занял второе место в списке бомбардиров ПФЛ.За главную команду столичного «Локомотива» выступил 2018 году.