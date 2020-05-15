Гандболистка Виктория Борщенко продлила контракт с «Ростов-Доном»

Одна из спортсменок продлила контракт с гандбольным клубом «Ростов-Дон». В команде минимум на один сезон останется левая крайняя Виктория Борщенко. Информацию 19 мая предоставили в пресс-службе «жёлто-чёрных».Гандболистка является капитаном сборной Украины. Она стала играть за «Ростов-Дон» в 2013 году. За эти несколько лет пять раз становилась чемпионкой России, пять раз — обладательницей Кубка страны, пять раз — обладательницей Суперкубка, серебряным призёром Лиги чемпионов и обладательницей Кубка Единой федерации гандбола.Заниматься гандболом Виктория начала в девять лет в родном Херсоне. Профессиональную карьеру начала в «Днепряке», затем выступала за львовскую «Галичанку», криворожский «Смарт». В середине сезона-2010/2011 переехала в Россию и пополнила состав «Динамо-Волгоград». После этого подписала контракт с «Ростов-Доном».