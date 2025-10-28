Врач из Ростовской области напомнила правила здорового завтрака

Фото: ДонДей

Утренний прием пищи крайне важен для поддержания бодрости и оптимального уровня сахара в крови в течение дня. Верно составленный завтрак снабжает организм необходимым запасом энергии. Доктор Дарья Мелешко из Ростовской области поделилась советами о том, каким должен быть идеальный завтрак, с новостным сайтом DonDay.Принимать пищу после пробуждения желательно в течение первых получаса-сорока минут. Это помогает регулировать аппетит и снижает риск внезапного желания перекусить сладким. Завтрак должен составлять от 20 до 30 процентов от общего дневного количества калорий, что эквивалентно 400-600 ккал для женщин и 500-750 ккал для мужчин.Людям с повышенной кислотностью или изжогой не рекомендуется начинать день с лимонной воды, так как кислый лимонный сок на голодный желудок может раздражать слизистую и усугублять симптомы изжоги. Однако при отсутствии противопоказаний вода с лимоном может быть полезной, уточняет доктор.Специалист советует при планировании завтрака придерживаться принципов "гарвардской тарелки". Это поможет обеспечить организм необходимым количеством сложных углеводов, белков и полезных жиров.- Цельнозерновые продукты – отличный источник энергии, – объясняет Дарья. – Чтобы получить белок, можно включить в меню яйца или творог – они хорошо насыщают и надолго избавляют от голода. В качестве источника полезных жиров стоит добавлять авокадо или орехи в утренний рацион. Важно правильно сочетать все эти компоненты.