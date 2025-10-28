Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Врач из Ростовской области напомнила правила здорового завтрака

Врач из Ростовской области напомнила правила здорового завтрака

Утренний прием пищи крайне важен для поддержания бодрости и оптимального уровня сахара в крови в течение дня. Верно составленный завтрак снабжает организм необходимым запасом энергии. Доктор Дарья Мелешко из Ростовской области поделилась советами о том, каким должен быть идеальный завтрак, с новостным сайтом DonDay.

Принимать пищу после пробуждения желательно в течение первых получаса-сорока минут. Это помогает регулировать аппетит и снижает риск внезапного желания перекусить сладким. Завтрак должен составлять от 20 до 30 процентов от общего дневного количества калорий, что эквивалентно 400-600 ккал для женщин и 500-750 ккал для мужчин.

Людям с повышенной кислотностью или изжогой не рекомендуется начинать день с лимонной воды, так как кислый лимонный сок на голодный желудок может раздражать слизистую и усугублять симптомы изжоги. Однако при отсутствии противопоказаний вода с лимоном может быть полезной, уточняет доктор.

Специалист советует при планировании завтрака придерживаться принципов "гарвардской тарелки". Это поможет обеспечить организм необходимым количеством сложных углеводов, белков и полезных жиров.

- Цельнозерновые продукты – отличный источник энергии, – объясняет Дарья. – Чтобы получить белок, можно включить в меню яйца или творог – они хорошо насыщают и надолго избавляют от голода. В качестве источника полезных жиров стоит добавлять авокадо или орехи в утренний рацион. Важно правильно сочетать все эти компоненты.
Фото: ДонДей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.