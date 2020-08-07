Руководивший детско-юношескими командами «Ростова» Роман Адамов покинул клуб

Роман Адамов покидает ФК «Ростов». Новость опубликовали на официальном сайте «желто-синих» 10 августа.Заслуженный мастер спорта и экс-капитан «Ростова» тренировал детско-юношеские команды клуба с 2017 года.- Под руководством Романа Адамова и благодаря его огромной работе воспитанники «Ростова» завоевали десятки трофеев, а академия вышла на качественно новый уровень, - прокомментировали в пресс-центре клуба.Так, в качестве игрока спортсмен присоединился к «Ростову» в 2010 году. Контракт с ним продлевали несколько раз. Однако в одном из последних на тот период сезонов чемпионата он не забил ни одного гола. Контракт был расторгнут. В 2014 году Роман Адамов перешел в «Сибирь», но спустя год завершил карьеру футболиста.