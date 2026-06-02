ФК «Ростов» объявил о кадровых перестановках. Роман Адамов покинул должность заместителя генерального директора по развитию молодежного футбола донской команды, сообщают в пресс-службе.Адамов переходит на работу в тренерский штаб московского ЦСКА.Стоит отметить, что Роман Адамов является воспитанником «Ростова». Его карьера началась в 18 лет, тогда он играл за основу. В июле 2017 года Адамов приступил к работе с детско-юношескими командами в структуре ростовского клуба. Затем он вошел в тренерский штаб «желто-синих» и стал координировать взаимодействие основной команды с молодежным составом, а также между молодежью и детской школой.Бывший тренер вратарей Виталий Кафанов тоже перешел в ЦСКА в качестве еще одного наставника.