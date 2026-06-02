Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

ФК «Ростов» объявил о кадровых перестановках

ФК «Ростов» объявил о кадровых перестановках
ФК «Ростов» объявил о кадровых перестановках. Роман Адамов покинул должность заместителя генерального директора по развитию молодежного футбола донской команды, сообщают в пресс-службе.

Адамов переходит на работу в тренерский штаб московского ЦСКА.

Стоит отметить, что Роман Адамов является воспитанником «Ростова». Его карьера началась в 18 лет, тогда он играл за основу. В июле 2017 года Адамов приступил к работе с детско-юношескими командами в структуре ростовского клуба. Затем он вошел в тренерский штаб «желто-синих» и стал координировать взаимодействие основной команды с молодежным составом, а также между молодежью и детской школой.

Бывший тренер вратарей Виталий Кафанов тоже перешел в ЦСКА в качестве еще одного наставника.
Фото: ЦСКА
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика