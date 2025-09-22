Новости
В расширенный состав сборной России вошли трое футболистов ФК «Ростов»

Трое игроков футбольного клуба «Ростов» попали в расширенный состав. Ими стали защитники Илья Вахания и Виктор Мелехин. Также в национальную команду на октябрьские матчи попал полузащитник Константин Кучаев.

Об этом написали в телеграм-канале Сборной России.

Футболисты хорошо проявили себя в прошлых играх чемпионата России. Это может дать им шанс сыграть с командами из других государств.

Всего в расширенный состав вошли 42 игрока из 16 клубов Российской Премьер-Лиги.

В Волгограде 10 октября пройдет товарищеский матч сборной с Ираном. 14 октября с командой Боливии матч пройдет в Москве.
фото: Сборная России по футболу
