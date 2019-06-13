Уроженец Ростова в четвёртый раз стал победителем Кубка мира по бильярду



Парень из Ростова-на-Дону выиграл Кубок мира по бильярдному спорту. Международные соревнования проходили в Москве с 10 по 15 июня.

Иосиф Абрамов в финале одержал победу над соперником из Украины со счётом 5:4. На третьем месте оказались московский спортсмен Леонид Швыряев и уроженец Кыргызстана Азиз Мадаминов.



В состязаниях среди женщин ростовская бильярдистка Кристина Гудзь не смогла пробиться в полуфинал, уступив москвичке Диане Мироновой со счётом 4:3.



Уже в четвёртый раз 18-летний Иосиф завоёвывает золото на мировых соревнованиях. В феврале 2019 года он стал трёхкратным чемпионом мира. Годом ранее молодого человека признали лучшим игроком года. Он носит звание мастера спорта и в возрасте до 18 лет стал пятикратным победителем первенства России.

