Автовладельцев Ростовской области предупредили о дожде на трассе М-4 «Дон». Об этом проинформировал Автодор.Согласно прогнозам синоптиков, осадки будут наблюдаться в течение утра 31 марта.Также непогода прогнозируется на автодороге в Краснодарском крае.Мокрый асфальт делает сцепление колес с дорогой хуже. Из-за этого возрастает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. В связи с этим водителей призывают не отвлекаться на телефон за рулем. Помимо этого, важно соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию до впереди едущего транспорта.