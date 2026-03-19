ВТБ: предприниматели на две трети увеличили обороты трансграничных платежей в 2025 году

В 2025 году клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ на 68% увеличили объем международных переводов. Число клиентов, работающих с зарубежными партнерами, выросло на 30%. Об этом сообщила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова в рамках выставки TransRussia 2026.Вклад в развитие направления международных расчетов внесли в том числе компании среднего и малого бизнеса, ориентированные на Азию. Для таких клиентов банк развивает инфраструктуру прямых расчетов, запускает специальные продукты для сопровождения ВЭД на каждом этапе сделки и поэтапно снижает тарифы.«В 2025 году портфель внешнеторговых контрактов клиентов среднего и малого бизнеса на обслуживании в ВТБ вырос на 66%. Банк предоставляет участникам ВЭД эксклюзивные возможности расчетов через собственную сеть зарубежных подразделений в Китае, Индии, Вьетнаме, Азербайджане, Казахстане, Беларуси и Армении, а также Экосистему ВЭД с более чем 20 цифровыми инструментами для поддержки на каждом этапе внешнеторговой сделки и бесплатное персональное сопровождение от профессионалов Центра экспертизы и поддержки ВЭД ВТБ», – рассказала Юлия Копытова.Кроме того, ВТБ остается лидером китайского направления в сегменте СМБ.Недавно клиентам СМБ стала доступна база поставщиков КНР – уникальный сервис внутри Бизнес Платформы банка для поиска проверенных партнеров, заинтересованных в работе с Россией. Кроме того, через интернет-банк можно отправить запрос на приоритетную обработку документов зарубежного партнера и открытие ему счета в филиале банка в Шанхае.