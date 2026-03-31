В Ростове планируют расшить дорогу в направлении микрорайона Суворовского

В Ростове планируют расширить дорогу в направлении микрорайона Суворовского. Об этом сообщили в городской администрации.Для разгрузки проезжей части одним из шагов станет создание выделенных полос для общественного транспорта на площади 2-й Пятилетки. Планируется капитальный ремонт перекрестка ул. Вавилова – ул. Волоколамская – пл. 2-й Пятилетки. Перекресток будет модернизирован: две выделенные полосы объединят в один непрерывный проезд от Таганрогского шоссе до площади Народного Ополчения. Работы начнутся с 2026 года.Сейчас инженеры занимаются подсчетом необходимых расходов. В апреле на пленарном заседании городского совета планируется обсуждение и утверждение бюджета на эти проекты. Длина участка, где дорога будет расширена, составляет 95 метров, а площадь новой проезжей части — около 380 квадратных метров.Отметим, что жители жаловались на постоянные пробки в направлении микрорайона, где проживают десятки тысяч людей. Данные изменения помогут увеличить среднюю скорость движения общественного транспорта на 10%.