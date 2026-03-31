Фото: СК Ростовской области

В Ростове 16-летний парень предстанет перед судом за убийство своей бабушки. Инцидент произошел в июле прошлого года.В тот злополучный день парень находился в одной из квартир Советского района города. Там он жил со своей 66-летней бабушкой. Между пенсионеркой и внуком случилось разногласие. Спор не утих, а перерос в конфликт. Чтобы отстоять свою правоту юноша решил перейти от слов к действиям. Согласно данным следствия, он нанес старушке множественные удары двумя ножами, а также иными предметами в область головы и тела. От полученных травм потерпевшая скончалась в медицинском учреждении.Специалистами были обнаружены на месте преступления орудия убийства. Также они опросили фельдшера скорой помощи, которые перевозили раненную в больницу. Врачи сообщили, что перед госпитализацией женщина указала на своего внука, как на виновника случившегося.Против несовершеннолетнего было заведено уголовное дело по статье «Убийство». Его отправили в СИЗО.В региональном СК уточнили, что уголовное дело было направлено в суд.