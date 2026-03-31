Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области из спячки вышли сурки байбаки
В Ростовской области после долгой спячки вышли сурки байбаки. Кадры разместили 31 марта жители в соцсетях.

Сурки были замечены в хуторе Старозолотовском. Байбак — это грызун рода сурков семейства беличьих. Как правило, они живут в равнинных злаково-разнотравных степях и собираются в большие многолетние колонии, устраивая для жилья норы разного назначения и сложности.

Интересно, что байбаки проводят в спячке около 6–8 месяцев — с конца лета до конца зимы, что считается одним из самых длительных периодов среди млекопитающих.
Фото: Соцсети.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика