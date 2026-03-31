В Ростовской области из спячки вышли сурки байбаки

В Ростовской области после долгой спячки вышли сурки байбаки. Кадры разместили 31 марта жители в соцсетях.Сурки были замечены в хуторе Старозолотовском. Байбак — это грызун рода сурков семейства беличьих. Как правило, они живут в равнинных злаково-разнотравных степях и собираются в большие многолетние колонии, устраивая для жилья норы разного назначения и сложности.Интересно, что байбаки проводят в спячке около 6–8 месяцев — с конца лета до конца зимы, что считается одним из самых длительных периодов среди млекопитающих.