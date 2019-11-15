Чемпионом мира по смешанным единоборствам стал уроженец Ростова



Спортсмен из Ростова-на-Дону стал чемпионом мира по смешанным единоборствам (ММА). Состязания проходили в столице Королевства Бахрейн с 10 по 16 ноября.



Всего в чемпионате за звание лучших боролись более 500 участников из 50 стран мира. В состав российской сборной вошли трое ростовчан. Наби Шамилов получил медаль за третье место на мировом первенства. Наша команда показала себя на высшем уровне – молодые люди везут домой десять золотых, семь серебряных и одиннадцать бронзовых медалей.



Финальная схватка прошла 16 ноября. Уроженец Ростова-на-Дону Газимурад Магомедов выступал в весовой категории 84 килограмма. Он триумфально одолел соперника и по праву получил звание чемпиона мира по ММА.