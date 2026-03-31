Дмитрий Тарасов преподнес Анастасии Костенко бриллиантовый крест в честь ее 32-летия. Экс-футболист поделился этим радостным событием в своих социальных сетях.Ростовскую модель поздравили 29 марта, и она подвела итоги своих достижений за эти годы, выразив благодарность мужу и детям. Дмитрий Тарасов решил одним из первых поздравить жену и подарил Анастасии крест-подвеску от бренда Иван Марков. В своем поздравлении спортсмен написал: «С твоим днем, моя королева».Украшение выполнено из белого золота 585-й пробы с инкрустацией 11 бриллиантами по 1,85 карата каждый. Стоимость ювелирного изделия составляет 444 тысячи рублей.