Житель Ростовской области пойдет под суд за убийство в пьяной ссоре. Инцидент случился в Усть-Донецком районе в январе 2026 года.

В тот злополучный день 45-летний мужчина пришел в гости к своему 49-летнему приятелю. Товарищи решили выпить. Постепенно дружеское настроение беседы перешло в конфликт. По информации следствия, во время ссоры гость взял нож и ударил им в область груди знакомого. От полученного ранения тот скончался на месте.

Во время осмотра был обнаружен окровавленный нож. Вдобавок при допросе свидетелей были получены точные приметы подозреваемого. В результате тот был задержан.

На обвиняемого завели уголовное дело по статье «Убийство». Он находится в СИЗО.

В региональном СК уточнили, что дело было направлено в суд.
Фото: СК Ростовской области
