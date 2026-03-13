Эксперты ВТБ рассказали о причинах роста цен на золото

Фото: DonDay

Цены на золото продолжают демонстрировать высокую волатильность, отражая изменения аппетита к риску на мировых рынках, заявил инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев. По его словам, текущие уровни цен на драгметалл, вероятно, сильно оторваны от фундаментально обоснованных значений. Даже наименее рентабельные производители золота сейчас работают с прибыльностью свыше 50%.Михеев отметил, что рынок золота уже несколько лет испытывает избыток, что негативно сказывается на физическом спросе. В 2025 году спрос на ювелирные украшения составил всего 1638 тонн, что на 19% меньше по сравнению с предыдущим годом и является худшим показателем за последние 15 лет, за исключением пандемийного 2020 года. Ювелирная промышленность остается основным компонентом мирового спроса, который в целом составляет около 5000 тонн в год.Спрос со стороны центральных банков также снизился: в 2025 году он составил 863 тонны, что на 21% меньше, чем в 2024 году, и является минимальным уровнем за три года.Рост цен на золото в последние годы был во многом обусловлен активными покупками фондов ETF. В 2025 году приток в ETF составил 801 тонну, тогда как в 2024 году наблюдался отток на уровне 2,9 тонны. Однако, по словам эксперта, спекулятивный спрос со стороны ETF непостоянен и может быстро смениться оттоком.Недавние тенденции показывают, что сегмент золотых ETF, который поддерживал рост цен в 2025 году, теряет свою силу. На неделе с 2 по 6 марта был зафиксирован рекордный отток из золотых ETF — 20,3 тонны, что является максимальным показателем за последние два года. В то время как в январе 2026 года приток в ETF достигал 43,4 тонны, в феврале он снизился до 27,9 тонны. При такой динамике результаты марта могут оказаться слабыми.