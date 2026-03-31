Речные перевозки возобновятся с 3 апреля в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба компании «СПК-Дон».Регулярные рейсы по реке Дон стартуют с начала апреля. Маршрут включает рейсы от Ростова-на-Дону до станицы Старочеркасская и города Азов, а также обратно с остановками в Ростове-на-Дону.На данный момент судно совершает два круговых рейса ежедневно. В летний период планируется добавить третий рейс для увеличения пассажиропотока.Напомним, что в 2027 году планируется запустить рейс, который свяжет Ростов и Мариуполь. Остановка маршрута будет также и в Таганроге. Протяженность пути составит 230 километров. Время в пути вместе с посадкой и высадкой пассажиров составит 3,5 часа.